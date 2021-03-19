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Псаки признала необходимость бороться с расизмом в США после слов Путина

Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Michael Reynolds / CNP / Global Look Press)

Власти США признают необходимость в принятии дополнительных мер по борьбе с расизмом в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

«Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам представителя администрации американского лидера Джо Байдена, власти США «нацелены на это» и уже работают над этим вопросом.

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Ранее Путин напомнил, что в истории США был жестокий и большой период рабства и несправедливого отношения к афроамериканцам. По словам российского президента, все это сопровождает жизнь в США и сегодня. «Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter?», — отметил он.

Джо Байден 17 марта в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да». Путин 18 марта предложил американскому коллеге в ближайшие дни провести переговоры, чтобы «не пикироваться вот так заочно». В ответ на это Псаки заявила, что Байден будет занят и не сможет провести переговоры.
 


 
Джен Псаки США расизм Владимир Путин
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