Псаки признала необходимость бороться с расизмом в США после слов Путина

Джен Псаки (Фото: Michael Reynolds / CNP / Global Look Press)

Власти США признают необходимость в принятии дополнительных мер по борьбе с расизмом в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

«Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам представителя администрации американского лидера Джо Байдена, власти США «нацелены на это» и уже работают над этим вопросом.

Ранее Путин напомнил, что в истории США был жестокий и большой период рабства и несправедливого отношения к афроамериканцам. По словам российского президента, все это сопровождает жизнь в США и сегодня. «Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter?», — отметил он.