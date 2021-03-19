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Политика ,  
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Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет безопасности этой организации. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер указал на важность взаимодействия со странами-партнерами и через международные институты в борьбе с пандемией коронавируса, а также с целью экономического восстановления и повышения глобальной безопасности.

Он также призвал страны-члены Совбеза ООН принять меры по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии, говорится в сообщении.

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Фото:Aung Kyaw Htet / Global Look Press

«Байден подтвердил приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН», — сообщили в Белом доме.

Россию на этой встрече представляла заместитель постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева, сообщил в Twitter первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский. Он уточнил, что Евстигнеева «не выступала с какими-либо высказываниями».

В январе представители России и США обменялись цитатами из Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН, посвященном сотрудничеству организации и Лиги арабских государств.

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Американский дипломат Родни Хантер раскритиковал действия сирийского и иранского режимов на Ближнем Востоке, процитировав Кинга: «Ненависть не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что в день памяти Мартина Лютера Кинга хотел бы напомнить коллегам из США другую цитату, «которую они, видимо, не любят воспроизводить»: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели».

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