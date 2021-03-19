Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет безопасности этой организации. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер указал на важность взаимодействия со странами-партнерами и через международные институты в борьбе с пандемией коронавируса, а также с целью экономического восстановления и повышения глобальной безопасности.

Он также призвал страны-члены Совбеза ООН принять меры по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии, говорится в сообщении.

«Байден подтвердил приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН», — сообщили в Белом доме.