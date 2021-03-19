В Кузбассе завели дело после смерти рабочего в шахте

Следователи возбудили уголовное дело после смерти горнорабочего в шахте в Кемеровской области. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, рабочего зажало в забое шахты между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы, когда он занимался перемещением этой конструкции. Он получил травмы, которые привели к смерти. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину гибели потерпевшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Местный новостной портал A42.RU со ссылкой на очевидцев сообщает, что инцидент произошел на на шахте «Первомайская» в Березовском.