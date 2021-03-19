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В Кузбассе завели дело после смерти рабочего в шахте

Следователи возбудили уголовное дело после смерти горнорабочего в шахте в Кемеровской области. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, рабочего зажало в забое шахты между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы, когда он занимался перемещением этой конструкции. Он получил травмы, которые привели к смерти. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину гибели потерпевшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На шахте в Кузбассе под завалами оказались почти 100 человек
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Местный новостной портал A42.RU со ссылкой на очевидцев сообщает, что инцидент произошел на на шахте «Первомайская» в Березовском.

В январе три человека погибли в результате выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте Ленинск-Кузнецкого округа в Кузбассе. Во время обрушения горной породы в шахте находились 44 человека, 41 из которых удалось вывести на поверхность. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кемеровская область шахта Следственный комитет
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