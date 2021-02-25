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Власти Германии обвинили гражданина страны в шпионаже в пользу России

По версии следователей, обвиняемый по собственной инициативе собрал информацию о планировке зданий бундестага и передал сотруднику российской разведки
Фото: Paul Zinken / DPA / AP
Фото: Paul Zinken / DPA / AP

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина страны, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Обвиняемого зовут Йенс Ф., его полное имя власти не называют.

Он работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверкой электроприборов в зданиях, которые занимает немецкий парламент и его вспомогательные службы. У него был доступ к файлам с планами этажей этих зданий.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый принял решение по собственной инициативе передать информацию об имуществе бундестага Германии российским спецслужбам. Для этого он подготовил носитель данных с соответствующими файлами в формате PDF и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который на постоянной основе работает в российской военной разведке ГРУ», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Германии.

Ранее прокуратура Германии обвинила «российских хакеров» в причастности к кибератаке на электронные ресурсы бундестага в 2015 году. Тогда в результате хакерской атаки в компьютерную систему бундестага была запущена троянская программа. Благодаря этому нападавшие получили доступ к внутренним документам немецкого парламента. В мае 2020 года прокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянин Дмитрия Бадина по обвинению в хакерской атаке, его ведомство обвинило в работе на российские спецслужбы.

Der Spiegel писал, что к кибератаке на правительственные сайты были причастны группы компьютерных взломщиков Sofacy и APT28, которые, по информации немецких спецслужб, «финансируются российским правительством».

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