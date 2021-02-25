Власти Германии обвинили гражданина страны в шпионаже в пользу России

По версии следователей, обвиняемый по собственной инициативе собрал информацию о планировке зданий бундестага и передал сотруднику российской разведки

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Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина страны, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Обвиняемого зовут Йенс Ф., его полное имя власти не называют.

Он работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверкой электроприборов в зданиях, которые занимает немецкий парламент и его вспомогательные службы. У него был доступ к файлам с планами этажей этих зданий.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый принял решение по собственной инициативе передать информацию об имуществе бундестага Германии российским спецслужбам. Для этого он подготовил носитель данных с соответствующими файлами в формате PDF и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который на постоянной основе работает в российской военной разведке ГРУ», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Германии.