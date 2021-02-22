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Гражданина Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

По данным шведской прокуратуры, мужчина несколько лет передавал российскому дипломату информацию, которая касалась компаний Volvo и Scania, ее разглашение угрожало безопасности королевства. Обвиняемый с 2017 года сотрудничал с СВР
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам прокурора Матса Люнгквиста, мужчина несколько лет передавал некие данные российскому дипломату за денежное вознаграждение. «Он, будучи консультантом на предыдущем месте работы, получал материалы с целью предоставления информации иностранной державе», — заявил Люнгквист. По словам прокурора, деньги, которые получил обвиняемый, показывают, «насколько Россия ценит предоставленную информацию».

Мужчину задержали во время одной из встреч с дипломатом, по данным прокуратуры, обвиняемый получил от него 27,8 тыс. крон ($3,3 тыс.).

Согласно обвинительному заключению, мужчина незаконно переносил материалы с рабочих компьютеров на свой личный, а затем — на USB-накопители. Также он фотографировал некоторые материалы с экрана рабочего компьютера. Прокуратура считает, что действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность страны.

Имя мужчины в сообщении прокуратуры не уточняется. SVT со ссылкой на Люнгквиста уточняет, что речь идет о подданном королевства, жителе Гетеборга. По его словам, информация, которую он передавал российской стороне, касалась компаний Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где он работал консультантом. Его арестовали в феврале 2019 года.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МИД России.

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По утверждению прокуратуры, мужчина с лета 2017 года работал на Службу внешней разведки (СВР) России. Associated Press в марте 2019-го писало, что информацию от него получал офицер российской разведки Евгений Умеренко, который тогда работал в посольстве России. По данным агентства, он является «экспертом по промышленному шпионажу» и ранее он выполнял аналогичную роль во время работы в Германии. Как пишет AP, Умеренко покинул страну через три недели после инцидента.

Агентство, ссылаясь на отчет разведслужб, писало, что обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевски, в документах его назвали специалистом по компьютерному моделированию и биофизике. До получения гражданства Швеции он имел российский паспорт.

Газета Expressen писала, что из-за Умеренко произошел дипломатический спор между Москвой и Стокгольмом. В мае 2019-го Россия выслала двух сотрудников посольства Швеции в ответ на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Евгения Лебедева
Швеция шпионаж дипломат обвинение
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