В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в Сибири

В ближайшие дни в ряде регионов Сибирского федерального округа ожидается температура на 4-8 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Теплая погода с аномалиями от 6 до 8 градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы в Красноярске очень потеплеет. Там тоже будет градусов на 4-8 выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Красноярске температуры будут положительными. Синоптик добавил, что в ближайшие дни температура выше нуля также ожидается в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Ранее Вильфанд говорил, что для весны в европейской части России характерны большие температурные перепады, наблюдавшиеся с начала марта. По его словам, «не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд». Синоптик сообщал, что в ближайшую неделю сохранится неустойчивый характер погоды. Сначала будет наблюдаться превышение нормы на пять градусов, а в выходные температура опустится ниже нормы на два градуса.