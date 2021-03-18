Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России на Украине. Об этом она рассказала в интервью телеканала RT.

«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла», — сказала Поклонская.

По ее словам, она осознает, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность. При этом она добавила, что готова рискнуть, если это принесет пользу.

«Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%», — заявила Поклонская.