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Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России на Украине. Об этом она рассказала в интервью телеканала RT.

«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла», — сказала Поклонская.

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По ее словам, она осознает, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность. При этом она добавила, что готова рискнуть, если это принесет пользу.

«Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%», — заявила Поклонская.

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Она рассказала, что на Украине 90% русскоговорящих граждан, которые ждут, что «пока что-то изменится». А у многих россиян на Украине проживают родственники, «и они тоже ждут, когда же все наладится».

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Поклонская была сотрудником органов прокуратуры Украины. После присоединения Крыма к России она стала прокурором республики. В 2016 году она была избрана депутатом Госдумы от «Единой России» и подала в отставку с поста прокурора. В том же году на Украине открыли уголовные дела в отношении депутатов Государственной думы России, избранных на территории Крыма, в том числе в отношении Поклонской.

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