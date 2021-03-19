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Пользователи рассказали, какую скидку готовы сделать на покупки друзьям

Mail.ru Group MAIL 1 804 -0,81% Купить

Большинство пользователей при совершении сделок в интернете готовы сделать друзьям скидку в размере не более чем 10%. Это следует из опроса, который провела социальная сеть «ВКонтакте» совместно с ResearchMe (есть у РБК).

Какую скидку сделают друзьям пользователи:

  • не более 10% — 29% опрошенных;
  • около 20% — 23%;
  • до 50% — 17%;
  • до 70% — 5%.

При этом принципиально делать скидку друзьям готовы 74% опрошенных пользователей.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1500 пользователей Рунета старше 18 лет, которые когда-либо совершали сделки купли-продажи с друзьями.

Среди преимуществ покупок у друзей и знакомых пользователи назвали то, что с ними проще договориться о проведении сделки (36%), что они не будут завышать цену (30%) и с ними легче торговаться (18%).

Также пользователи рассказали о том, какие товары больше всего готовы и не готовы покупать у друзей.

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Готовы:

  • телефоны;
  • животных;
  • товары для дома и дачи;
  • компьютерная техника;
  • товары для хобби и развлечения.

Не готовы:

  • товары для красоты и здоровья;
  • обувь;
  • одежду;
  • детскую одежду и игрушки.

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Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Доля россиян, которые совершали покупки в онлайне, на фоне пандемии выросла, следовало из исследования, которое проводил «Сбериндекс». Если оценивать объем трат пользователей Рунета, то в феврале доля трат в феврале 2020 года составила 16%, а в феврале 2021 года — 19,5%.

При этом покупки в онлайн перетекали в категориях, которые ранее не ассоциировались с онлайн-торговлей. Так, у автодилеров в феврале 2020 года совершалось 3,5% покупок, в апреле-мае в разгар самоизоляции — 25%, а в феврале 2021 года — 13,5%. Доля покупок продуктов в онлайне высрола с 1,7% в апреле-мае 2020 года до 3,6% в феврале 2021 года. При этом среди россиян остались и «консерваторы», которые вернулись к покупкам в оффлайне за наличные, когда такая возможность появилась.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

покупки онлайн-продажи «ВКонтакте»
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