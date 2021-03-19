Пользователи рассказали, какую скидку готовы сделать на покупки друзьям
Большинство пользователей при совершении сделок в интернете готовы сделать друзьям скидку в размере не более чем 10%. Это следует из опроса, который провела социальная сеть «ВКонтакте» совместно с ResearchMe (есть у РБК).
Какую скидку сделают друзьям пользователи:
- не более 10% — 29% опрошенных;
- около 20% — 23%;
- до 50% — 17%;
- до 70% — 5%.
При этом принципиально делать скидку друзьям готовы 74% опрошенных пользователей.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1500 пользователей Рунета старше 18 лет, которые когда-либо совершали сделки купли-продажи с друзьями.