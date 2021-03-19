Пользователи рассказали, какую скидку готовы сделать на покупки друзьям

Среди преимуществ покупок у друзей и знакомых пользователи назвали то, что с ними проще договориться о проведении сделки (36%), что они не будут завышать цену (30%) и с ними легче торговаться (18%).

Также пользователи рассказали о том, какие товары больше всего готовы и не готовы покупать у друзей.

Готовы:

телефоны;

животных;

товары для дома и дачи;

компьютерная техника;

товары для хобби и развлечения.

Не готовы:

товары для красоты и здоровья;

обувь;

одежду;

детскую одежду и игрушки.

Доля россиян, которые совершали покупки в онлайне, на фоне пандемии выросла, следовало из исследования, которое проводил «Сбериндекс». Если оценивать объем трат пользователей Рунета, то в феврале доля трат в феврале 2020 года составила 16%, а в феврале 2021 года — 19,5%.

При этом покупки в онлайн перетекали в категориях, которые ранее не ассоциировались с онлайн-торговлей. Так, у автодилеров в феврале 2020 года совершалось 3,5% покупок, в апреле-мае в разгар самоизоляции — 25%, а в феврале 2021 года — 13,5%. Доля покупок продуктов в онлайне высрола с 1,7% в апреле-мае 2020 года до 3,6% в феврале 2021 года. При этом среди россиян остались и «консерваторы», которые вернулись к покупкам в оффлайне за наличные, когда такая возможность появилась.