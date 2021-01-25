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S7 первой в России разрешила бронировать самолеты онлайн

Авиакомпания запустила сервис, позволяющий арендовать самолет целиком. Пока доступны полеты только внутри России. Для бронирования предлагаются лайнеры Airbus A319 Extra Edition с 24 местами в бизнес- и 72 — в эконом-классе
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авиакомпания S7 Airlines представила возможность забронировать самолет через интернет и стала первым перевозчиком в России, запустившим подобный онлайн-сервис. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Для бронирования самолета нужно указать дату, направление, класс обслуживания и выбрать дополнительные услуги. С помощью онлайн-калькулятора сервиса S7 Select можно рассчитать стоимость перелета. Затем с заказчиком частного рейса свяжется оператор.

После этого клиенту нужно будет указать данные всех пассажиров и произвести оплату. Сейчас компания предлагает только перелеты внутри России, в том числе рейсы туда и обратно с вылетом в Москву или из Москвы. Позже географию сервиса обещают расширить.

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Оформление заявки доступно не позднее чем за пять рабочих дней до даты планируемого вылета. Маршрутные квитанции пассажиры получат за сутки. В остальном рейс не будет отличаться от других: пассажиры пройдут обычную регистрацию, сдадут багаж и сядут на борт в одном из гейтов.

«Сейчас сервис S7 Select позволяет забронировать обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где в бизнес-классе могут разместиться 24 человека, в экономическом — 72. При этом салон эконом-класса отличается увеличенным шагом кресел — 34 дюйма, на четыре дюйма больше стандартного. Таких самолетов сейчас в парке авиакомпании два», — сообщил РБК представитель S7.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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Калькулятор сервиса показывает, что при максимальной загрузке в 96 человек рейс из Москвы в Геленджик с дополнительным бизнес-обслуживанием обойдется в 1,435 млн руб. Перелет из столицы в Санкт-Петербург будет стоить 864 тыс. руб. Полет туда и обратно обойдется в 1,364 млн руб.

В 2020 году S7 с апреля по октябрь лидировала по числу перевезенных пассажиров. Перевозчик обходил даже «Аэрофлот», хотя он был единственным, выполнявшим рейсы в страны СНГ.

Авторы
Михаил Котляр, Тимофей Дзядко
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