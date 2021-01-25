S7 первой в России разрешила бронировать самолеты онлайн

Авиакомпания запустила сервис, позволяющий арендовать самолет целиком. Пока доступны полеты только внутри России. Для бронирования предлагаются лайнеры Airbus A319 Extra Edition с 24 местами в бизнес- и 72 — в эконом-классе

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авиакомпания S7 Airlines представила возможность забронировать самолет через интернет и стала первым перевозчиком в России, запустившим подобный онлайн-сервис. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Для бронирования самолета нужно указать дату, направление, класс обслуживания и выбрать дополнительные услуги. С помощью онлайн-калькулятора сервиса S7 Select можно рассчитать стоимость перелета. Затем с заказчиком частного рейса свяжется оператор.

После этого клиенту нужно будет указать данные всех пассажиров и произвести оплату. Сейчас компания предлагает только перелеты внутри России, в том числе рейсы туда и обратно с вылетом в Москву или из Москвы. Позже географию сервиса обещают расширить.

Оформление заявки доступно не позднее чем за пять рабочих дней до даты планируемого вылета. Маршрутные квитанции пассажиры получат за сутки. В остальном рейс не будет отличаться от других: пассажиры пройдут обычную регистрацию, сдадут багаж и сядут на борт в одном из гейтов.