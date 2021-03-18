Эксперты оценили данные о способной за 20 минут долететь до Москвы ракете

Гиперзвуковая ракета AGM-183A (Фото: Reuters)

США рано или поздно начнут развертывать гиперзвуковое оружие, однако это ничего радикально не изменит в мире, сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, комментируя сообщение о подготовке к испытаниям ракеты, способной долететь до Москвы и до Пекина менее чем за 30 минут.

«Эти испытания уже неоднократно переносились, поэтому уже хочется, чтобы что-то конкретное показали. Эту ракету таскали на бомбардировщике B52, смотрели, как ведет ее массо-габаритный макет, но пусков реальных никаких не было. Более того, даже в этих испытаниях, насколько известно из закрытых источников, будет пуск самой ракеты, но без отделения ее головной части», — отметил Стефанович.

«Думаю, что ничего радикально не поменяется относительно баланса в мире. Наверное, в перспективе это в первую очередь приведет к тому, что повысится нагрузка и требования к системам ПВО стран, которые потенциально могут оказаться целями», — считает эксперт.

По его словам, самое неприятное здесь — то, что «эту ракету или родственную ей, возможно, начнут применять в качестве вооружения не только в тяжелой авиации, но и в тактической».