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Эксперты оценили данные о способной за 20 минут долететь до Москвы ракете

Гиперзвуковая ракета AGM-183A
Гиперзвуковая ракета AGM-183A (Фото: Reuters)

США рано или поздно начнут развертывать гиперзвуковое оружие, однако это ничего радикально не изменит в мире, сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, комментируя сообщение о подготовке к испытаниям ракеты, способной долететь до Москвы и до Пекина менее чем за 30 минут.

«Эти испытания уже неоднократно переносились, поэтому уже хочется, чтобы что-то конкретное показали. Эту ракету таскали на бомбардировщике B52, смотрели, как ведет ее массо-габаритный макет, но пусков реальных никаких не было. Более того, даже в этих испытаниях, насколько известно из закрытых источников, будет пуск самой ракеты, но без отделения ее головной части», — отметил Стефанович.

«Думаю, что ничего радикально не поменяется относительно баланса в мире. Наверное, в перспективе это в первую очередь приведет к тому, что повысится нагрузка и требования к системам ПВО стран, которые потенциально могут оказаться целями», — считает эксперт.

По его словам, самое неприятное здесь — то, что «эту ракету или родственную ей, возможно, начнут применять в качестве вооружения не только в тяжелой авиации, но и в тактической».

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, в свою очередь, отметил, что у США есть только макет ракеты.

«Полноценного изделия нет еще у американцев, имеется в виду тестовый запуск массо-габаритного макета, который должен помочь отработать вопросы пуска и действия на траектории», — сказал Мураховский. Он так же обратил внимание на то, что власти США неоднократно заявляли о планах начать испытания, но они все время срывались. При этом не ясно, от какой точки запуска ракета сможет долететь до Москвы и Пекина.

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Британская газета Daily Express сообщил, что США готовятся продемонстрировать возможности новой гиперзвуковой ракеты, способной долететь до Москвы «менее чем за 20 минут», а до Пекина — «за полчаса». Скорость этой ракеты в 20 раз превышает скорость звука, отмечает издание.

По данным Daily Express, американские Военно-воздушные силы планируют начать летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A в течение ближайшего месяца. В начале марта ее доставили на авиабазу «Эдвардс» в штате Калифорния и установили на бомбардировщике B-52 Stratofortress.

В мае 2020 года бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что в стране создают гиперзвуковую ракету, которую он назвал «супер-пупер». По словам бывшего американского лидера, эта ракета будет в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км. В сентябре Трамп говорил, что США имеют никому не известные виды вооружений, и отмечал, что было бы лучше, если бы они «так и остались» в тайне. Соединенные Штаты создают не имеющее аналогов в мире вооружение на зависть другим странам, в том числе России и Китаю, заявлял экс-президент.

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