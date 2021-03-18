Путин посоветовал учитывать санитарные требования при планировании отдыха

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 14:07
Почему биткоин по-разному стоит на криптовалютных биржах Крипто, 19:03 Дивидендный портфель: доходность выше депозитов, невзирая на пандемию Инвестиции, 19:01 В Минске повесили щиты с фото протестов и словами «ломать — не строить» Политика, 19:00 Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 19:00 Эксперты оценили данные о способной за 20 минут долететь до Москвы ракете Технологии и медиа, 18:58 Головин и Миранчук присоединятся к сборной в Мальте Спорт, 18:58 «Локомотив» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России Спорт, 18:57 Во Внуково бизнес-джет после посадки завалился на бок Общество, 18:49 В Москве впервые завели дело о создании «ячейки АУЕ» Общество, 18:45 Путин выступил в Лужниках по случаю годовщины присоединения Крыма. Видео Политика, 18:37 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 18:27 РБК Pro: почему золото может подешеветь Pro, 18:25 Путин посоветовал учитывать санитарные требования при планировании отдыха Политика, 18:17 «Спартак» объявил состав на матч чемпионата России с «Уралом» Спорт, 18:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин посоветовал учитывать санитарные требования при планировании отдыха

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что при снятии коронавирусных ограничений, в том числе в Крыму, необходимо руководствоваться требованиями санитарных врачей. Трансляцию его видеоконференции с жителями Крыма и Севастополя вел РБК.

Президент отметил, что ситуация со снятием ограничений в России лучше, чем во многих странах мира и Европы, где вводятся «очень жесткие» локдауны.

«И, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем предъявить стране то, что сделано до сих пор в этом направлении (борьбе с коронавирусом. — РБК) и то, что предстоит сделать в ближайшее время», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что необходимо строить летнюю отпускную кампанию и развивать внутренний туризм, руководствуясь требованиями санитарных врачей. «Нельзя считать, что все закончилось. <...> Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов. Исходя из этих требований мы, конечно, будем строить отдых детей, отпускной сезон», — сказал он.

В Крыму отменили ограничения по COVID-19 для годовщины референдума
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее в Крыму отменили ограничения на массовые мероприятия и разрешили проводить торжества, связанные с годовщиной присоединения полуострова к России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда сказал, что «от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия».

В связи с пандемией COVID-19 в Крыму были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Исключение делалось лишь для спортивных соревнований на открытом воздухе между профессиональными спортсменами и для тестов ГТО при участии не более чем 50 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Владимир Путин коронавирус ограничения Крым туризм
Материалы по теме
Путин потребовал от США считаться с интересами России
Политика
Путин пообещал Крыму 1 трлн руб. частных инвестиций до 2025 года
Экономика
Встреча Путина с жителями Крыма. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter