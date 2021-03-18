Путин посоветовал учитывать санитарные требования при планировании отдыха

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что при снятии коронавирусных ограничений, в том числе в Крыму, необходимо руководствоваться требованиями санитарных врачей. Трансляцию его видеоконференции с жителями Крыма и Севастополя вел РБК.

Президент отметил, что ситуация со снятием ограничений в России лучше, чем во многих странах мира и Европы, где вводятся «очень жесткие» локдауны.

«И, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем предъявить стране то, что сделано до сих пор в этом направлении (борьбе с коронавирусом. — РБК) и то, что предстоит сделать в ближайшее время», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что необходимо строить летнюю отпускную кампанию и развивать внутренний туризм, руководствуясь требованиями санитарных врачей. «Нельзя считать, что все закончилось. <...> Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов. Исходя из этих требований мы, конечно, будем строить отдых детей, отпускной сезон», — сказал он.