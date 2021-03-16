Кремль напомнил о полномочиях регионов после отмены ограничений в Крыму

Снятие запрета на массовые мероприятия в Крыму в годовщину присоединения полуострова к России находится в зоне ответственности главы региона, так как у субъектов федерации есть полномочия принимать решения в зависимости от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на проведение массовых мероприятий в честь седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

«От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия», — сказал Песков.

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