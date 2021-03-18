Путин поздравил крымчан с годовщиной присоединения к России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России», — отметил глава государства в ходе видеоконференции с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Путин назвал эту дату исторической и добавил, что встречи с жителями полуострова 18 марта уже стали традицией. По словам российского лидера, ему важно поддерживать постоянный прямой контакт с крымчанами.

Ранее в Кремле допустили посещение Путиным концерта на стадионе «Лужники» в Москве по случаю годовщины присоединения полуострова. Дни Крыма пройдут в столице с 18 по 21 марта.