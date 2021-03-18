Песков допустил посещение Путиным концерта в честь присоединения Крыма

Вид на стадион «Лужники» (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин может посетить концерт, который будет проходить на стадионе «Лужники» в рамках Дней Крыма по случаю годовщины присоединения полуострова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не исключаем такую возможность», — сказал Песков.

Мэрия ранее сообщала, что Дни Крыма пройдут в Москве с 18 по 21 марта. Мероприятия начнутся с концерта в «Лужниках».

Крым стал российским субъектом в 2014 году по результатам референдума, 96% участников которого высказались за вхождение в состав России. Украина и страны Запада не признали итогов голосования. В то же время в России неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.