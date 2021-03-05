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Власти объяснили массовую гибель птиц в Краснодарском крае

В феврале жители Краснодарского края начали публиковать в соцсетях видео с пляжей, усеянных мертвыми птицами. Местные власти считают, что к их гибели привели небывалые холода, шторм и отсутствие корма
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Жители Джубги, Витязево и Геленджика опубликовали в соцсетях сделанные на пляжах видео с трупами птиц и дельфинов. Представили властей Анапы и Геленджика в беседе с РБК объяснили массовую гибель животных холодами, ослабленностью и штормом.

«Анапчане и гости курорта активно работают волонтерами, ежедневно выходят на пляжи, кормят лебедей, уток, чомг. К сожалению, некоторые птицы все равно умирают — шторм, холода... Все эксперты уверяют, что никакой экологической катастрофы не происходит», — сообщили РБК в администрации Анапы.

Видео: constantine1986/tiktok
Видео: constantine1986/tiktok
Video

Мертвых бакланов выбрасывало на пляж на прошлой неделе, сейчас там нет ни одного трупа, сообщила РБК руководитель пресс-службы администрации Геленджика Янина Скорикова.

«Мы брали комментарий ветврачей. Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль — стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чем не надо», — прокомментировала она РБК.

Видео: Anatoliy727/twitter
Видео: Anatoliy727/twitter

Начальник управления ветеринарии Геленджика Орест Пилавов сообщил, что гибель птиц наблюдалась по всему побережью Краснодарского края, однако массовой ее назвать отказался. По его словам, случившееся можно объяснить тремя факторами. Первый — погода: «Такой зимы не было давно. Птица просто не выдержала этого всего».

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Вторым фактором могло стать «отсутствие кормовой базы». По словам Пилавова, рыбаки рассказывают, что вылов сократился в разы, а коллеги, которые вскрывали птиц, сообщили, что «зобы, желудки птиц забиты всем, чем хотите: пакетами, водорослями, камушками, оберткой от конфет». По его словам, больше всего среди погибших птиц было бакланов, у которых самая слабая кормовая база, поскольку они едят только рыбу.

Третьим фактором начальник управления ветеринарии назвал естественный отбор.

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РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и прокуратуру Краснодарского края.

О трупах птиц на черноморском побережье жители Краснодарского края начали сообщать в конце февраля. Одно из видео было снято на пляже поселка Джубга. Автор ролика показал разбросанные по берегу трупы дельфинов и птиц, отметив, что последние почти все одного вида. Другие кадры были сняты в районе Витязевского пляжа, на котором, как сообщила очевидица, было «целое кладбище» птиц. По информации «Anapa.Media», всего за последние несколько дней в акваториях Сочи, Анапы, Туапсинского района, Геленджика и Новороссийска было найдено около 600 мертвых чомг.

Авторы
Любовь Порываева, Виктория Полякова
гибель животных Краснодарский край Анапа Геленджик Джубга птицы
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