Власти объяснили массовую гибель птиц в Краснодарском крае

В феврале жители Краснодарского края начали публиковать в соцсетях видео с пляжей, усеянных мертвыми птицами. Местные власти считают, что к их гибели привели небывалые холода, шторм и отсутствие корма

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Жители Джубги, Витязево и Геленджика опубликовали в соцсетях сделанные на пляжах видео с трупами птиц и дельфинов. Представили властей Анапы и Геленджика в беседе с РБК объяснили массовую гибель животных холодами, ослабленностью и штормом.

«Анапчане и гости курорта активно работают волонтерами, ежедневно выходят на пляжи, кормят лебедей, уток, чомг. К сожалению, некоторые птицы все равно умирают — шторм, холода... Все эксперты уверяют, что никакой экологической катастрофы не происходит», — сообщили РБК в администрации Анапы.

Видео: constantine1986/tiktok

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Мертвых бакланов выбрасывало на пляж на прошлой неделе, сейчас там нет ни одного трупа, сообщила РБК руководитель пресс-службы администрации Геленджика Янина Скорикова.

«Мы брали комментарий ветврачей. Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль — стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чем не надо», — прокомментировала она РБК.