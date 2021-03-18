В Иркутске задержали удерживавшего в доме двухлетнего ребенка мужчину

В Иркутске полиция задержала местного жителя, который в неадекватном состоянии заперся дома с двухлетним ребенком и отказывался выходить из квартиры. Об этом сообщил региональный главк МВД, передает «РИА Новости».

«Установлено, что 39-летний ранее судимый местный житель, находился у себя дома в неадекватном состоянии. Выгнав из квартиры жену, он заперся в квартире с двухлетним ребенком и отказался выходить из жилища», — отмечается в сообщении.

На место прибыли сотрудники МВД, Росгвардии и оперативно-следственная группа. Во время переговоров мужчина согласился отдать ребенка своему адвокату. После этого его задержала полиция.

Медики проверяют психическое состояние мужчины.