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Подозреваемый в убийстве ребенка на юге Москвы оказался полицейским

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина, которого подозревают в убийстве своего шестилетнего сына на юге Москвы, является сотрудником полиции, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города Москвы», — говорится в сообщении.

Как рассказал сотрудник пресс-службы московского МВД полковник Владимир Васенин, назначена служебная проверка, по итогу которой будет принято решение об увольнении сотрудника и привлечение его к уголовной ответственности.

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Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Убийство произошло в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте. Мужчина был задержан полицейскими. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Московской области нашли тела женщины и ее троих детей с ножевыми ранениями. Подозреваемый в убийстве задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Москва убийство полицейский МВД новости
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