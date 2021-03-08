Подозреваемый в убийстве ребенка на юге Москвы оказался полицейским

Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина, которого подозревают в убийстве своего шестилетнего сына на юге Москвы, является сотрудником полиции, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города Москвы», — говорится в сообщении.

Как рассказал сотрудник пресс-службы московского МВД полковник Владимир Васенин, назначена служебная проверка, по итогу которой будет принято решение об увольнении сотрудника и привлечение его к уголовной ответственности.

Убийство произошло в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте. Мужчина был задержан полицейскими. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.