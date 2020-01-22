Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Представитель ведомства Юлия Иванова уточнила в разговоре с РБК, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов зашли в квартиру на Восточной улице. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он передан в органы опеки», — отметила она. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что четырехлетнего мальчика передали медикам, сейчас врачи его осматривают.

Спасателям пришлось вскрыть дверь в квартиру, где удерживали ребенка, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. «На месте находились МЧС, полиция. Спасателям пришлось провести работу по вскрытию двери, затем в квартиру зашли сотрудники правоохранительных органов», — объяснил представитель главка.

Ребенка удерживала в квартире опекун матери мальчика, сообщила РБК уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, мать мальчика ранее была ограничена в родительских правах, более чем полгода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, а «бабушка» не хотела его отдавать. Местонахождение матери в данный момент неизвестно, уточнила омбудсмен.

«Бабушка не отдавала ребенка, она неофициальный опекун [мальчика], даже не имеет своего жилья. Насколько я знаю, ранее ей давали временную опеку над ребенком, чтобы она могла съездить с ним на летний отдых, затем предложили оформить постоянное опекунство, но она этой возможностью не воспользовалась. Сейчас ребенок находится в больнице. Далее будет решаться вопрос — или отдать его бабушке, но для этого она должна хотя бы подтвердить, что у нее есть жилье, или передать в социальное учреждение», — рассказала Ярославская.