Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
«Умная» ферма и белковые концентраты: главное в пищевой промышленности Pro, 18:01 Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку Общество, 17:59 Стоит ли начинать добывать криптовалюту прямо сейчас Крипто, 17:57 Адвокат Долгополова объяснил ситуацию с запросом от московской полиции Общество, 17:57 Чернышенко назвал поставленную Путиным задачу перед Минспорта Спорт, 17:54 Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель Бизнес, 17:36 В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина Общество, 17:34 В бассейне Дагестана ответили на сообщения о запрете посещения для женщин Общество, 17:29 Володин заявил о намерении Bloomberg вмешаться во внутренние дела России Политика, 17:26 Потери российских футбольных клубов стали одними из самых высоких в мире Спорт, 17:25 СК возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна Общество, 17:21 Путин сократил визит в Израиль и Палестину Политика, 17:12 Ядовитая пилюля: как эффективно противостоять недружественному поглощению Pro, 17:11 Госдума рассмотрит в I чтении проект о поправках в Конституцию 23 января Политика, 17:06
Общество ,  
0 

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Представитель ведомства Юлия Иванова уточнила в разговоре с РБК, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов зашли в квартиру на Восточной улице. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он передан в органы опеки», — отметила она. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что четырехлетнего мальчика передали медикам, сейчас врачи его осматривают.

Спасателям пришлось вскрыть дверь в квартиру, где удерживали ребенка, рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. «На месте находились МЧС, полиция. Спасателям пришлось провести работу по вскрытию двери, затем в квартиру зашли сотрудники правоохранительных органов», — объяснил представитель главка.

Ребенка удерживала в квартире опекун матери мальчика, сообщила РБК уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, мать мальчика ранее была ограничена в родительских правах, более чем полгода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, а «бабушка» не хотела его отдавать. Местонахождение матери в данный момент неизвестно, уточнила омбудсмен.

«Бабушка не отдавала ребенка, она неофициальный опекун [мальчика], даже не имеет своего жилья. Насколько я знаю, ранее ей давали временную опеку над ребенком, чтобы она могла съездить с ним на летний отдых, затем предложили оформить постоянное опекунство, но она этой возможностью не воспользовалась. Сейчас ребенок находится в больнице. Далее будет решаться вопрос — или отдать его бабушке, но для этого она должна хотя бы подтвердить, что у нее есть жилье, или передать в социальное учреждение», — рассказала Ярославская.

Ранее в МВД сообщали, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире с ребенком и угрожает причинить ему вред. Она угрожала выбросить ребенка из окна. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных и социальных служб Москвы.

Теги: новости РБК, пенсионерка, опека, ребенок, Москва
Материалы по теме
МЧС приехало к дому после сообщений об угрозе выкинуть ребенка из окна
Общество
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Общество
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter