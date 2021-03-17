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Путин призвал улучшить механизм возвращения из-за рубежа денег чиновников

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Необходимо усовершенствовать способы возвращения из-за границы средств чиновников, которые те получили в результате преступной деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем», — сказал Путин.

Для этого он призвал эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, которую создали под эгидой Генпрокуратуры.

В декабре прошлого года генпрокурор Игорь Краснов выступил за наделение следователей правом в неотложном порядке арестовывать имущество коррупционеров. По его словам, необходимо также предусмотреть арест тех активов, которые не получены преступным путем, но были переданы третьим лицам для сокрытия.

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Кроме того, Генпрокуратура предлагала проводить расследования в отношении активов коррупционеров, чтобы имущество можно было арестовать в тех случаях, когда осудить его владельца невозможно.

Всего за 2020 год по коррупционным преступлениям в России взыскали более 2,3 млрд руб., говорил в декабре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арест был наложен на имущество стоимостью 8,1 млрд руб.

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При этом годом ранее, в декабре 2019-го, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявляла о медленных темпах возвращения Россией активов, полученных преступным путем, из-за рубежа. В частности, в организации указали, что с 2014 по 2016 год следователи арестовали активы на сумму 368 млн руб., при том что имущества с подозрительным происхождением, обнаруженного в разных частях мира, гораздо больше.

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