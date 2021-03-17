Путин призвал улучшить механизм возвращения из-за рубежа денег чиновников

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Необходимо усовершенствовать способы возвращения из-за границы средств чиновников, которые те получили в результате преступной деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем», — сказал Путин.

Для этого он призвал эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, которую создали под эгидой Генпрокуратуры.

В декабре прошлого года генпрокурор Игорь Краснов выступил за наделение следователей правом в неотложном порядке арестовывать имущество коррупционеров. По его словам, необходимо также предусмотреть арест тех активов, которые не получены преступным путем, но были переданы третьим лицам для сокрытия.