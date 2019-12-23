России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше масштабов вывода сомнительных капиталов, заключила FATF. По ее мнению, России надо активнее заниматься их возвратом

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Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Следственный комитет России указывал на процессуальные недостатки взаимодействия с органами иностранных государств, а в отдельных случаях — на отказ российской стороне в аресте счетов обвиняемых по формальным основаниям.

Возврат несоизмерим с потерями

Выездная миссия учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации FATF работала в Москве с 11 по 29 марта 2019 года. Эксперты, в частности, оценили работу российских правоохранительных органов по возврату выведенных активов. Как отмечается в докладе по итогам проверки, СКР арестовал активы на общую сумму 368 млн руб. с 2014 по 2016 год, включая недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства в четырех странах.

«От России можно было ожидать более высоких показателей в этой области», — заявили в FATF. У проверяющих возникли сомнения в достаточном охвате расследований с учетом сумм подозрительных операций. РБК направил запросы в СКР и Генпрокуратуру.