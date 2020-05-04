Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. Мельник также предложил ему заключить пари на «возвращение» полуострова Украине.

«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери — Украины», — сказал украинский посол.

Дипломат отметил, что «возвращение» Крыма Украине так же «очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе».

Ранее Шрёдер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel предложил из-за ситуации, вызванной эпидемией коронавируса, отменить санкции, введенные Евросоюзом против России. Он назвал их «бессмысленными», а также призвал Германию и Россию к совместному сотрудничеству.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина и большая часть стран Запада отказались признать итоги референдума и назвали произошедшее аннексией. В Москве неоднократно говорили, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.