Подлодка «Орел» поразила цель на учениях в Баренцевом море

Подлодка «Орел» (Фото: Андрей Лузик / пресс-служба Северного флота / ТАСС)

Российская атомная подводная лодка «Орел» во время тренировки в Баренцевом море успешно поразила противокорабельной крылатой ракетой условное судно противника. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает ТАСС.

«Цель находилась на дистанции более 120 км от точки пуска ракеты», — уточнил флот.

Подлодка выстрелила ракетой «Гранит», находясь под водой. Мишень была успешно поражена, ее осмотрел с воздуха экипаж противолодочного самолета Ил-38. Военное командование отметило высокий профессионализм и военно-морскую выучку экипажа «Орла».

Корабли Кольской флотилии разнородных сил заблаговременно ограничили район тренировки и закрыли этот участок моря для гражданского судоходства и полетов авиации.