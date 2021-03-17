Шойгу назвал фантазиями слухи о желании России присоединить Казахстан

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями мнения о том, что Россия хотела бы присоединить к себе Казахстан. Об этом он заявил в интервью казахстанскому изданию Tengrinews.

«Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! <...> У нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно», — сказал Шойгу.

Так он ответил на комментарий журналиста о том, что некоторые люди «на полном серьезе считают, что Россия хочет присоединить Казахстан к себе».

Глава Минобороны добавил, что в 1998 году Россия и Казахстан провели полную демаркацию границ, а позже подписали договор о границе.