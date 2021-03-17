В Нижневартовске поймали ходившего по улицам медведя. Видео

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В Нижневартовске сотрудники полиции, МЧС и спасательной службы гражданской обороны поймали медведя, который разгуливал по улице в промышленном районе города. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба администрации города.

«Медведь заперт на территории Нижневартовскремсервиса», — говорится в сообщении администрации.

Животное обнаружили на улице Авиаторов. Это — промышленный район, где нет лесных массивов, говорят в пресс-службе. Местное издание Ugra News писало, что медведь погнался за мужчиной, оказавшимся на улице.

В администрации города сказали, что медведь «молодой и не менее напуган, чем окружающие люди». В итоге он забежал на территорию предприятия.