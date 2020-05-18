Власти Ярославля выпустили рекомендации после нападения медведя

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В Ярославле участились случаи выхода диких животных из лесной полосы. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования региона. В связи с этим власти напомнили жителям, что к диким животным опасно приближаться и что их не нужно подкармливать.

«В прошедшие выходные в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе — медведя», — говорится в сообщении. Выход диких животных из леса в весенний период — ежегодное явление, отметили в ведомстве.

Как сообщает местный портал 76.ru, 18 мая в Дзержинском районе медведь напал на 26-летнего мужчину. По словам пострадавшего, инцидент произошел около 00:30 мск на улице Панина недалеко от центра «Мои документы». «Бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и укусил», — рассказал мужчина.

По его словам, в этот момент ему начал сигналить водитель такси, который пригласил его в машину и отвез в больницу. Мужчина отметил, что в травмпункте ему зашили рану на бедре, также на теле остались ссадины от лап. В областном департаменте здравоохранения сообщили, что у пострадавшего зафиксировали «легкие рваные раны», пишет издание.