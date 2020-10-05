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В Московском регионе на второго за неделю сотрудника цирка напал медведь

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как медведь напал на сотрудника цирка на юго-западе Москвы. Мужчину госпитализировали, но несмотря на оказанную помощь он умер в больнице, сообщается на сайте столичного СК.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как уточняет СК, 5 октября медведь напал на рабочего по уходу за животными, который зашел в вольер.

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Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Светлана Нефедова сообщала, что ведомство начало проверку после нападения медведя на сотрудника цирка на проспекте Вернадского. По ее словам, прокуратура оценит соблюдение трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности.

Telgeram-канал Baza без ссылки на источник соообщал, что рабочий по уходу за животными в цирке Валентин Булич зашел в вольер без сопровождения дрессировщика, в этот момент на него напал медведь.

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Фото:Андрей Нечаев / Global Look Press

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Незадолго до этого, 1 октября, медведь напал на на дрессировщика и его 10-летнего сына в цирке в Реутове. По словам, старшего помощника руководителя регионального главка СК Ольги Врадий, животное было в наморднике, оно стазило его лапой и укусило ребенка за голову.

В цирке-шапито «Кудзинов», который находится в торговом центре «Реутов Парк» РБК сообщали, что медведь запепил лапой и дрессировщика, когда животное переводили из одного вольера в другой в нерабочее время. Пострадавшим вызвали скорую. В цирке заверяли, что «там ничего страшного» и будет достаточно наложения двух медицинских скоб.

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