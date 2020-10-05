В Московском регионе на второго за неделю сотрудника цирка напал медведь

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как медведь напал на сотрудника цирка на юго-западе Москвы. Мужчину госпитализировали, но несмотря на оказанную помощь он умер в больнице, сообщается на сайте столичного СК.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как уточняет СК, 5 октября медведь напал на рабочего по уходу за животными, который зашел в вольер.

Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Светлана Нефедова сообщала, что ведомство начало проверку после нападения медведя на сотрудника цирка на проспекте Вернадского. По ее словам, прокуратура оценит соблюдение трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности.