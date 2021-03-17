Машина сбила троих человек на пешеходном переходе на юге Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Автомобиль сбил троих человек на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На Коломенской улице в районе дома 15 произошел наезд на троих пешеходов на пешеходном переходе», — говорится в сообщении дептранса.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о состоянии здоровья пострадавших нет.

Ночью в Рязанской области перевернулся автобус, ехавший из Москвы. В нем находились 58 человек, из них в результате аварии травмы получили 18, сообщало «РИА Новости». Всех пострадавших госпитализировали. Позднее в МЧС России уточнили, что травмы средней тяжести получили 17 человек.