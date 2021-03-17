Город , 17 мар, 09:13
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Машина сбила троих человек на пешеходном переходе на юге Москвы
Автомобиль сбил троих человек на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На Коломенской улице в районе дома 15 произошел наезд на троих пешеходов на пешеходном переходе», — говорится в сообщении дептранса.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о состоянии здоровья пострадавших нет.
Ночью в Рязанской области перевернулся автобус, ехавший из Москвы. В нем находились 58 человек, из них в результате аварии травмы получили 18, сообщало «РИА Новости». Всех пострадавших госпитализировали. Позднее в МЧС России уточнили, что травмы средней тяжести получили 17 человек.