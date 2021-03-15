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Во Владивостоке водитель насмерть сбил инспектора ДПС

Во Владивостоке столкнулись две машины, в результате водитель одной не справился с управлением и сбил инспектора ДПС, который позже скончался в реанимации. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

«Коллектив полиции Приморского края выражает соболезнования семье погибшего коллеги. У 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь», — отмечается в сообщении.

Другие участники аварии не пострадали.

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Фото:Следственный комитет РФ

Как указало МВД, женщина 1945 года рождения за рулем машины марки Toyota Carina хотела перестроиться и врезалась в Toyota Prius с 22-летним водителем. По предварительной информации, водитель Toyota Prius ехал с превышением скорости, от удара он потерял управление и наехал на старшего инспектора ДПС и припаркованные рядом машины.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови участников ДТП не было алкоголя.

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«Водитель, совершивший наезд на сотрудника ГИБДД во Владивостоке, является злостным нарушителем ПДД», — выяснила полиция. Стаж вождения 22-летнего мужчины — три года. За прошлый год его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 67 раз. В большинстве случаев речь шла о несоблюдении скоростного режима.

Летом 2020-го ночью на автодороге Раздольное — Хасан в Приморье произошло ДТП. На место прибыли сотрудники ДПС. В этот момент на них и участников аварии наехала машина Mitsubishi Pajero. Она врезалась в стоящие автомобили, загорелась, ее водитель сбежал. Пострадали восемь человек, в том числе два сотрудника ДПС.

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