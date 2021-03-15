Во Владивостоке водитель насмерть сбил инспектора ДПС

Во Владивостоке столкнулись две машины, в результате водитель одной не справился с управлением и сбил инспектора ДПС, который позже скончался в реанимации. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

«Коллектив полиции Приморского края выражает соболезнования семье погибшего коллеги. У 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь», — отмечается в сообщении.

Другие участники аварии не пострадали.

Как указало МВД, женщина 1945 года рождения за рулем машины марки Toyota Carina хотела перестроиться и врезалась в Toyota Prius с 22-летним водителем. По предварительной информации, водитель Toyota Prius ехал с превышением скорости, от удара он потерял управление и наехал на старшего инспектора ДПС и припаркованные рядом машины.