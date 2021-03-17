При опрокидывании ехавшего из Москвы автобуса пострадали почти 20 человек

В Рязанской области перевернулся автобус, ехавший из Москвы. В результате ДТП пострадали 18 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб региона.

«В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек», — сообщил источник агентства, уточнив, что автобус направлялся в Пензу.

По данным агентства, ДТП произошло в Спасском районе, на 226 километре федеральной дороги М-5. Все пострадавшие госпитализированы.

Позднее агентству в МЧС России уточнили, что травмы средней тяжести получили 17 человек. В настоящее время автобус находится на проезжей части. Осуществляется реверсивное движение транспорта по одной полосе, добавили в МЧС. О причинах аварии не сообщается.