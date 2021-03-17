Citigroup назвала сроки полной пропажи сигарет в Европе

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Курение сигарет в ряде развивающихся стран может упасть до нуля в следующие три десятилетия, поскольку люди бросят курить или перейдут на альтернативные продукты. Об этом говорится в отчете аналитика Citigroup, передает Bloomberg.

К 2050 году сигареты перестанут курить в США, некоторых частях Европы, Австралии и в значительной части Латинской Америки, если сохранится тенденция к снижению количества курящих, наблюдаемая в последние десятилетия, говорится в отчете.

Тем не менее в таких странах, как Китай, Франция и Россия, курение сигарет, вероятно, останется обыденным явлением и в 2050 году.

По данным Citigroup, количество курящих несовершеннолетних за последние 20 лет сократилось почти на три четверти, также впервые в истории сокращается потребление табака среди мужчин, а продажи сигарет падают уже на протяжении нескольких десятилетий.