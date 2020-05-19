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Новости без коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников

Число 15-летний мальчиков, пробовавших алкоголь, снизилось с 41% до 30%, девочек - с 44% до 29%. Также уменьшилось число подростков, хоть раз куривших сигареты

По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.

Опрос проводился в 2017-2018 годах, результаты сравнивались с данными предыдущего опроса, который проводился в 2013-2014 годах. Всего был опрошен 227 441 человек в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран, включая Россию. В стране в исследовании участвовали около 4,3 тыс. школьников.

Согласно итогам исследования, в России алкоголь пробовали 30% мальчиков и 29% девочек в возрасте 15 лет, тогда как ранее эти показатели составляли 41% и 44% соответственно. Такая же тенденция наблюдается и среди школьников более младшего возраста — 11 и 13 лет.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Также уменьшилось количество школьников, которые хотя бы раз в жизни курили сигареты. В 2017-2018 годах на вопрос о курении положительно ответили 24% мальчиков и 18% девочек в возрасте 15 лет. Предыдущее исследование выявило 40% курящих мальчиков и 31% курящих девочек в этом возрасте. Также доля пробовавших сигареты 13-летних мальчиков снизилась с 21% до 11% и девочек — с 14% до 9%.

В целом в мире, отмечают авторы исследования, почти три из пяти подростков в возрасте 15 лет пробовали алкоголь, а один из четырех хоть раз курил сигареты. Исследование демонстрирует позитивные изменения поведения подростков в отношении здоровья, говорится в отчете. «Подростки в большей степени удовлетворены своей жизнью, питаются более полезными продуктами, имеют более позитивное представление о своем теле, меньше экспериментируют с алкоголем и табаком и реже участвуют в травле других лиц», — утверждают авторы. Однако, по их мнению, гендерное и социальное неравенство отодвигает эти изменения «на задний план». Авторы призывают мобилизовать усилия для увеличения позитивных изменений и уменьшения стрессогенных факторов.

Автор: Мария Лисицына
Теги: курение, алкоголь, подростки
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