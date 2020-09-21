В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

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Решение о повышении в 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию в России на 20% соответствует антитабачной политике государства, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Он отметил, что чем дороже стоят сигареты, тем меньше потребление табака. «Здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри РФ», — сказал Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 сентября сообщил, что власти собираются повысить ряд налогов, в том числе акцизы на табак. Ранее в пресс-службе Минфина РБК сообщили, что ведомство предложило внести поправки в Налоговый кодекс об увеличении в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. При этом в нынешней версии Налогового кодекса уже была предусмотрена индексация в следующем году акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты, однако всего на 4%.

Министр финансов Антон Силуанов после одобрения правительством проекта поправок в Налоговый кодекс о повышении ставки акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты на 20% сообщал, что, по оценке Минфина, это позволит привлечь 70 млрд руб. дополнительных доходов.