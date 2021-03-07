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В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Центральной России

В Москве и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) к концу следующей недели, 13–14 марта, ожидается потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет», — сказал Вильфанд, отметив, что потепление в регионах к востоку от Москвы будет чуть постепеннее, чем к западу.

Гидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве до минус 21 градуса
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При этом с 8 по 12 марта на всей европейской территории России и на Урале погода ожидается «очень холодная», добавил синоптик.

Ранее синоптик сообщил, что в столице 8 марта погода будет больше похожа на зимнюю, чем на весеннюю. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, температура воздуха в праздничный день составит минус 3–5 градусов. В субботу, 6 марта, ожидается, что она будет на 2–4 градуса ниже нуля, а в воскресенье, 7 марта, — от 0 до минус 2 градусов. В разговоре с РБК Синенков пояснил, что понижение температуры объясняется проходящим над Москвой циклоном.

погода Гидрометцентр Россия потепление
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