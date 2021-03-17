На МКС с помощью чаинок обнаружили возможное место утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) с помощью чаинок выявил возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

В ходе переговоров Сергей Рыжиков сообщил специалисту Центра управления полетами (ЦУП), что множество чаинок скопилось возле одного из трех возможных мест. В Центре космонавту посоветовали исследовать данное место с помощью микроскопа.

Использовать чаинки для выявления возможной утечки воздуха на МКС, космонавтам посоветовали в ЦУП, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС отчитался о завершении работ по герметизации всех трещин на орбитальной станции. В ЦУПе отмечали, что работы прошли успешно.