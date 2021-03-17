При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка

В результате пожара в жилом доме в Лесосибирске погибли четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Погибшим 2, 5, 10 и 17 лет, также при пожаре пострадали два человека, включая ребенка 12 лет, уточнили спасатели.

Пожар произошел на улице Микрорайон Северный в двухэтажном жилом доме. В настояще время возгорание на площади 60 кв. м локализовано. На месте происшествия работают 37 человек и 14 единиц техники.

«Причина будет устанавливаться после полной ликвидации пожара», — добавили в МЧС.