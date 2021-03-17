Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
На МКС с помощью чаинок обнаружили возможное место утечки воздуха Технологии и медиа, 03:09 Четыре российских региона обогнали Москву по цене корзины покупок в Сети Бизнес, 03:00 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 02:52 Российские судьи отказались преклонить колени перед матчем Лиги чемпионов Спорт, 02:51 Reuters узнал о запуске Ираном улучшенных центрифуг для обогащения урана Политика, 02:42 СМИ назвали гонорары Фьюри и Джошуа за первый боксерский поединок Спорт, 02:32 При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка Общество, 02:29 В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения Политика, 02:04 Россия стала претендентом на проведение боя между Фьюри и Джошуа Спорт, 01:52 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 01:50 В Англии испортили граффити Бэнкси на стене бывшей тюрьмы Технологии и медиа, 01:43 США введут санкции против России из-за «вмешательства» в выборы-2020 Политика, 01:33 «Реал» впервые за три года пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:06 СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля на Дамаск Политика, 01:04
Общество ,  
0 

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка

В результате пожара в жилом доме в Лесосибирске погибли четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Погибшим 2, 5, 10 и 17 лет, также при пожаре пострадали два человека, включая ребенка 12 лет, уточнили спасатели.

Два человека пострадали при пожаре на парковке в Москве
Общество
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Пожар произошел на улице Микрорайон Северный в двухэтажном жилом доме. В настояще время возгорание на площади 60 кв. м локализовано. На месте происшествия работают 37 человек и 14 единиц техники.

«Причина будет устанавливаться после полной ликвидации пожара», — добавили в МЧС.

Ранее в Новосибирской области завели дело о халатности после пожара в селе Бобровка, в котором погибли женщина и два ее маленьких ребенка. Пожар в частном доме произошел вечером 13 марта. При тушении были найдены тела хозяйки дома 1985 года рождения, ее двухлетней дочери и семилетнего сына. Всего в семье было шестеро детей. Еще двое на тот момент были у бабушки, двое сумели выбраться из горящего дома. Также по факту пожара следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Красноярский край пожар дети ГУ МЧС
Материалы по теме
В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала»
Общество
В Новосибирской области завели второе дело из-за гибели детей в пожаре
Общество
СК начал проверку из-за гибели человека при пожаре в екатеринбургском НИИ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter