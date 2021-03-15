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В Новосибирской области завели второе дело из-за гибели детей в пожаре

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после пожара в селе Бобровка Новосибирской области, в котором погибли женщина и два ее маленьких ребенка. О новом деле говорится на сайте регионального управления СК.

«Сотрудниками администрации Бобровского сельсовета <...> в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, который в момент пожара не сработал», — отмечается в сообщении.

В Новосибирске в пожаре погибли два ребенка
Общество

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пожар произошел вечером 13 марта, загорелся частный дом. При тушении нашли тела хозяйки дома 1985 года рождения, ее двухлетней дочери и семилетнего сына. Всего в семье было шестеро детей. Еще двое на тот момент были у бабушки, двое сумели выбраться из горящего дома. Предварительно, один из них, 11-летний ребенок пытался разжечь печь розжигом, из-за чего начался пожар. Он сумел вынести на улицу четырехлетнего брата, все остальные в доме погибли.

Ранее следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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В январе загорелся частный дом в селе Михайловка Новосибирской области. Площадь пожара составила 10 кв м. Бывшие внутри женщина и шестеро детей смогли эвакуироваться самостоятельно. Они попали в реанимацию с отравлением угарным газом.

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