Два человека пострадали при пожаре на парковке в Москве

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Москве на втором этаже надземного паркинга произошло возгорание. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Подвойского, вл. 5/19, где, по предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже наземного паркинга», — сообщили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, в результате пожара пострадали два человека. Сейчас на месте прошествия с третьего и четвертого этажей валит густой черный дым. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что пожар произошел после взрыва пенного баллона на парковке. По его данным, в результате частично обрушился потолок паркинга, пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в одном из нежилых помещений в Усть-Джегуте (Карачаево-Черкесия) пострадали пять человек. В ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии рассказали РБК, что возгорание произошло в офисе Wildberries. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РБК, что в одном из помещений собственница здания вместе с рабочим проводила работы с газовым оборудованием, в результате чего произошел взрыв.