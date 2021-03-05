Бэнкси опубликовал видео создания граффити на здании тюрьмы в Британии

Фото: banksy / Instagram

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил авторство граффити, появившегося 1 марта на здании, где раньше располагалась Редингская тюрьма в Англии. Видео процесса создания работы он опубликовал в Instagram.





Художник вставил в видео музыку и кадры из американской передачи The Joy of Painting («Радость живописи») живописца Боба Росса, который комментирует процесс создания граффити.

Ранее, 1 марта, в городе Рединг на юге Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое эксперты назвали работой Бэнкси.

На рисунке был изображен заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один ее конец перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка. Простыни покрыты рядами строчек.

Би-би-си отмечает, что граффити отсылает к биографии писателя Оскара Уайльда, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год.