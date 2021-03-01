Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 13:39
В Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити в стиле Бэнкси Технологии и медиа, 19:35 Аресты в «Барселоне». В чем обвиняют экс-главу испанского топ-клуба Спорт, 19:12 Сын Усамы бен Ладена рассказал о детстве и увлечении живописью Стиль, 19:10 В Volkswagen намекнули на выпуск нового электрического кабриолета Авто, 18:59 Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления Политика, 18:45 В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года Авто, 18:45 Апелляционный суд признал законной национализацию БСК Бизнес, 18:35 Митинги сторонников и противников Пашиняна в Ереване. Прямая трансляция Политика, 18:23 Российский сноубордист Логинов стал трехкратным чемпионом мира Спорт, 18:18 Пашинян попросил у народа Армении прощения за свои ошибки Политика, 18:17 Украинских дипломатов заподозрили в попытке вывезти 16 кг золота в Европу Общество, 18:14 25 лучших книг по тайм-менеджменту Экономика образования, 18:10  Лукашенко присвоил сыну звание генерала и уволил с поста своего помощника Политика, 18:08 Толстой заявил о необходимости для России быть готовой к уходу из ПАСЕ Политика, 18:04
Технологии и медиа ,  
0 

В Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити в стиле Бэнкси

В новой работе специалисты нашли намек на биографию Оскара Уайльда, который сидел в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год
Фото: littleshopofideas / Instagram
Фото: littleshopofideas / Instagram

В городе Рединг на юге Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое эксперты назвали работой Бэнкси. Об этом сообщает Би-би-си.

Сам художник пока не подтвердил свое авторство.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка.

Картину Бэнкси продали за $10 млн менее чем за десять минут
Общество
Фото:Jonathan Brady / PA / AP

Би-би-си отмечает, что граффити отсылает к биографии писателя и поэта Оскара Уайльда, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год за любовную связь с другим мужчиной. Находясь в заключении, Уайльд написал знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы».

Би-би-си указывает, что с 2013 года здание было заброшено. В 2019 году городской совет предложил переоборудовать здание в центр искусств. Искусствоведы, которые приписали авторство Бэнкси, считают, что таким образом художник поддержал эту идею.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Предыдущая работа Бэнкси появилась 11 декабря на стене дома в Бристоле. На здании была изображена чихающая старушка. Снимок нового проекта был опубликован в Instagram художника. Сейчас это произведение защищено стеклянным экраном.

Британский художник Бэнкси скрывает свое настоящее имя, не дает интервью и не показывается на публике. Он известен уличными граффити на политические и социальные темы, а также провокационными арт-акциями. Одна из самых известных его работ — «Девочка с воздушным шаром», созданная в районе Шордитч в Лондоне.

Автор
Роман Котерев
Бэнкси граффити художник Великобритания
Материалы по теме
Купленное на деньги Бэнкси судно с мигрантами сообщило о ЧС на борту
Политика
Картину Бэнкси продали за $10 млн менее чем за десять минут
Общество
Бэнкси представил новую картину на тему протестов в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter