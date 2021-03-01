В Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити в стиле Бэнкси

В новой работе специалисты нашли намек на биографию Оскара Уайльда, который сидел в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год

Фото: littleshopofideas / Instagram

В городе Рединг на юге Англии на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое эксперты назвали работой Бэнкси. Об этом сообщает Би-би-си.

Сам художник пока не подтвердил свое авторство.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка.

Би-би-си отмечает, что граффити отсылает к биографии писателя и поэта Оскара Уайльда, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год за любовную связь с другим мужчиной. Находясь в заключении, Уайльд написал знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы».