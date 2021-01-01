Украина не заметила ночную перестрелку на границе с Россией

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Сотрудники государственной погранслужбы Украины не зафиксировали перестрелку на границе с Россией в ночь с 3 на 4 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении также говорится, что погранслужба и не получала такой информации от российской стороны в момент инцидента и была проинформирована о случившемся только утром.

«В настоящее время идет дополнительная проверка участка местности, на который указывает смежная сторона и где могло произойти нарушение границы. Сотрудники госпогранслужбы сообщили о возможном инциденте в соответствующие органы», — говорится в сообщении.

Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил о перестрелке на российско-украинской границе. По данным ФСБ, трое вооруженных нарушителей пытались перейти границу на участке пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям.