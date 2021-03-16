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Общество ,  
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В Белоруссии введут биометрические паспорта

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В Белоруссии с 1 сентября начнут использовать биометрические паспорта. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

«Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. <...>. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца», — отмечается в сообщении.

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Фото:Albert Gea / Reuters

Всего в Белоруссии появятся восемь новых видов документов с биометрическими данными. Среди них внутренняя идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт, нужные для выезда за границу. За выдачу того и другого белорусам придется заплатить, однако получать документы нового типа не обязательно.

«Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях», — отмечается в сообщении.

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система (ЕБС), куда можно загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы с их помощью вместо паспорта подтверждать личность для получения цифровых услуг. Экс-заместитель председателя правительства Максим Акимов в 2019 году говорил, что с 2022 года в России перестанут выдавать бумажные паспорта, заменив их на карточки и мобильное приложение.

Белоруссия биометрические паспорта Александр Лукашенко
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