В Белоруссии введут биометрические паспорта

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В Белоруссии с 1 сентября начнут использовать биометрические паспорта. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

«Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. <...>. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца», — отмечается в сообщении.

Всего в Белоруссии появятся восемь новых видов документов с биометрическими данными. Среди них внутренняя идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт, нужные для выезда за границу. За выдачу того и другого белорусам придется заплатить, однако получать документы нового типа не обязательно.

«Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях», — отмечается в сообщении.