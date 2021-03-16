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В Москве задержали мужчину за продажу фальшивых сертификатов о вакцинации

Видео: МВД России
Видео: МВД России
Video

В Москве задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте МВД.

Оперативники во время мониторинга интернета обнаружили объявление о продаже гражданам фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию без ее прохождения. Для получения такого сертификата онлайн предлагалось перевести деньги на банковскую карту. Цена составляла 4-5 тыс. руб. в зависимости от срока изготовления поддельного документа.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 30-летний житель Москвы. Он рассказал, что начал продавать фальшивые сертификаты о вакцинации осенью прошлого года, после того как увидел у своего коллеги такой документ.

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В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Следователям предстоит выяснить, сколько поддельных сертификатов подозреваемому удалось продать и кому.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что на теневых площадках в интернете начали появляться объявления о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации и отрицательных тестов на коронавирус. Справка о прививке европейского образца стоит около $20–25. В русскоязычном сегменте даркнета фальшивый отрицательный тест можно купить за 3,5–5 тыс. руб.

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