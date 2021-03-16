В Лейпциге два человека погибли при наезде машины на людей на остановке

Фото: Ralph Peters / imago-images.de / Global Look Press

Два человека погибли после того, как автомобиль въехал в толпу пешеходов на остановке в немецком Лейпциге. Об этом сообщает местный новостной портал Leipziger Volkszeitung со ссылкой на полицию. Еще двое пострадали.

Инцидент произошел на Прагер-штрассе. Сейчас улица перекрыта, к месту происшествия направлен наряд полиции. По информации полиции, за рулем автомобиля марки Smart сидел 50-летний мужчина. Сейчас он задержан.

По предварительным данным, произошедшее — несчастный случай.

В июле прошлого года автомобиль совершил наезд на пешеходов в Берлине, сбив семь человек. Серьезные травмы тогда получили три человека, а один попал в реанимацию. В октябре 2020 года аналогичный случай произошел в городе Кемпен под Дюссельдорфом. Тогда из-за наезда на толпу погиб один человек, а трое получили серьезные травмы.