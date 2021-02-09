В центре Москвы грузовик наехал на двух пешеходов

Видео: DtOperativno / Telegram

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Москве на Большой Переяславской улице грузовой автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации ГИБДД, девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась, передает дептранс. Состояние здоровья второго пострадавшего не уточняется.

В настоящий момент грузовой автомобиль перемещен к обочине, движению не мешает. На месте работают городские службы.