Общество , 09 фев, 19:45
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В центре Москвы грузовик наехал на двух пешеходов
Москве на Большой Переяславской улице грузовой автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
По информации ГИБДД, девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась, передает дептранс. Состояние здоровья второго пострадавшего не уточняется.
В настоящий момент грузовой автомобиль перемещен к обочине, движению не мешает. На месте работают городские службы.