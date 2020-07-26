В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов

В Берлине автомобиль выехал на тротуар и сбил семь человек. Об этом сообщается в Twitter пожарной службы города.

Трое прохожих получили серьезные травмы, один человек находится в реанимации. Как уточняет служба, полиция выясняет причины случившегося. Были задействованы два вертолета и около 60 спасателей.

Телеканал RBB передает, что полиция задержала водителя машины, он также получил травмы в результате инцидента.

Пока у правоохранителей нет свидетельств того, что это был теракт по политическим или религиозным мотивам.