Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля Общество, 11:07 В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов Общество, 11:05 Хешрейт, объем торгов и сложность майнинга. Главное о биткоине Крипто, 11:04 Умер сыгравший в «Кошмаре на улице на вязов» актер Джон Сэксон Общество, 11:00 5 красивых отелей со спа недалеко от Москвы Недвижимость, 10:57 В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 с 4 мая Общество, 10:54 Путин на катере обошел линию кораблей перед парадом ВМФ Общество, 10:37 Прогулка с единорогами: как основатели Skyeng ели доширак и спали на полу Инвестиции, 10:34 В России за сутки выявили 5765 случаев заражения COVID-19 Общество, 10:33 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 10:28 Без контроля: бизнес-тренер Леонид Кроль — о пользе разных типов внимания Pro, 10:28 Волонтер из Руанды сознался в поджоге готического собора в Нанте Общество, 10:25 Всем парк: места для отдыха в Москве, о которых стоит узнать Стиль, 10:07 В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 306 человек Общество, 09:55
Общество ,  
0 

В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов

В Берлине автомобиль выехал на тротуар и сбил семь человек. Об этом сообщается в Twitter пожарной службы города.

Трое прохожих получили серьезные травмы, один человек находится в реанимации. Как уточняет служба, полиция выясняет причины случившегося. Были задействованы два вертолета и около 60 спасателей.

На западе Германии мужчина на автомобиле наехал на толпу пешеходов
Общество
Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Телеканал RBB передает, что полиция задержала водителя машины, он также получил травмы в результате инцидента.

Пока у правоохранителей нет свидетельств того, что это был теракт по политическим или религиозным мотивам.

В начале июня автомобиль наехал на пешеходов в Мюнхене, после чего из машины вышли люди и начали избивать прохожих. Троих пострадавших госпитализировали, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Теги: Германия, Берлин, авария, наезд на людей
Материалы по теме
В Петербурге водитель наехал на пятилетнего ребенка и скрылся
Общество
На западе Германии мужчина на автомобиле наехал на толпу пешеходов
Общество
В Великобритании автомобиль наехал на пешеходов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter