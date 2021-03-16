Россельхознадзор ограничит поставки яблок из Белоруссии

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Россельхознадзор введет временные ограничения на поставки яблок из Брестской области Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок», — говорится в сообщении.

Меры были приняты после того, как ведомство выявило попытку провезти санкционную продукцию на территорию России. Изъятая продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, ответственным за подтверждение белорусского происхождение яблок. Однако, как показала маркировка, яблоки были выращены в Польше, указывает ведомство.

Россельхознадзор уточнил, что ограничения продолжат действовать до того момента, когда Минск предоставит информацию о мерах, которые принимает, чтобы предотвратить повторение подобных нарушений. Затем эффективность этих мер должен подтвердить Россельхознадзор.