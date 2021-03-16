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Политика ,  
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В Совфеде оценили слова депутата бундестага об условиях признания Крыма

Вальдемар Гердт
Вальдемар Гердт (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Заявление депутата бундестага Вальдемара Гердта о том, что вопрос Крыма может быть снят только после смены находящейся у власти западной политической элиты, логично и соответствует действительности, считают опрошенные РБК сенаторы.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал мнения об «аннексированном и оккупированном» Крыме политической спекуляцией. По его словам, крымский референдум был «вполне легитимным». Депутат считает, что Запад признает Крым российским только после смены там политической элиты.

Депутат бундестага назвал условие для признания Западом Крыма российским
Политика
Вальдемар Гердт

«Я тоже так думаю, что должна сойти со сцены нынешняя западная политическая элита. Должна прийти новая с более разумными взглядами, которая готова будет и сотрудничать с нами и, наверное, остановит эту безумное движение НАТО на восток, которое ни к чему хорошему не приведет. Я думаю, логика в этом выступлении есть», — сообщил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

С тем, что смена западных политических элит приведет к признанию полуострова, согласна и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, признание Крыма российским «неотвратимо произойдет».

«Несомненно, закономерная смена западных политических элит приведет к признанию нового статуса нашего полуострова. Ведь провальная деятельность Североатлантического альянса уже привела к тому, что коллективный Запад четко осознал несостоятельность военно-политической доктрины НАТО, его экономическую и политическую неэффективность», — заявила Ковитиди.

Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признают результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией. В марте Совет Европейского союза продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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