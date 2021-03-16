Кремль напомнил о ситуации с COVID на вопрос о возобновлении полетов в ЕС

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в Европе более тяжелая, чем в России, и этот фактор учитывается при принятии решений о возобновлении авиасообщения с какими-либо странами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что вопрос находится в ведении оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. «Конечно же, там и наши транспортники, и комиссия, они, штаб, очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но вы видите, что в Европе пока ситуация крайне нестабильная», — сказал Песков.

Песков отметил, что несмотря на менее тяжелую ситуацию по заболеваемости в России, это не дает возможности расслабляться, приходится быть начеку из-за новых штаммов. «Наша санитарная служба находится постоянно в состоянии мобилизации», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла что ситуация с коронавирусом в Европе развивается крайне сложно, но власти России, с дальнейшим улучшением эпидемиологической ситуации, готовы и дальше восстанавливать авиасообщение с соседними странами. Спикер Совфеда добавила, что в России есть большое количество возможностей для отдыха, а правительство начало уделать большее внимание развитию внутреннего туризма.