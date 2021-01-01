Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке рейсов в Британию

Росавиация уведомила авиакомпании о временной приостановке авиасообщения между Россией и Великобританией. Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

«Росавиация <...> в установленном порядке уведомила авиакомпании о том, что с 00:00 мск 22.12.2020 до 00:00 мск 29.12.2020 временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Российской Федерацией и Великобританией», — сообщили в ведомстве.

В понедельник, 21 декабря, в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 22 декабря полеты между Россией и Великобританией будут приостановлены.

Материал дополняется

