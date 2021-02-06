Правительство продлило упрощенное лицензирование для бизнеса в соцсфере

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в некоторых сферах будет продлеваться автоматически на один год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений», — говорится в сообщении.

Данное решение также дает возможность органам власти дистанционно контролировать процесс получения, продления и переоформления разрешений.

О своем намерении продлить срок действия лицензий предпринимателей премьер-министр сообщил 25 января на совещании с вице-премьерами. Тогда он подчеркнул, что данное решение позволит «не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления».