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Правительство продлило упрощенное лицензирование для бизнеса в соцсфере

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в некоторых сферах будет продлеваться автоматически на один год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений», — говорится в сообщении.

Данное решение также дает возможность органам власти дистанционно контролировать процесс получения, продления и переоформления разрешений.

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О своем намерении продлить срок действия лицензий предпринимателей премьер-министр сообщил 25 января на совещании с вице-премьерами. Тогда он подчеркнул, что данное решение позволит «не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления».

В правительстве пояснили, что механизм автоматического продления документов зарекомендовал себя во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Тогда были продлены сроки действия 41 тыс. лицензий, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям более 1 млн иных разрешений. Это позволило минимизировать число контактов с представителями органов власти, а также сократить издержки бизнеса.

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